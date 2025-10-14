США оказались в тупике из-за дронов: раскрыты причины

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США оказались в «технологическом тупике» в сфере беспилотников, так как у американцев нет боевого опыта использования дронов. Об этом эксперт рассказал порталу News.ru.

Дудаков отметил, что по выпуску боевых дронов лидирует Китай, а США производят не очень много военных беспилотников. Также дроны активно производят Россия и Иран.

«Чтобы создать эту индустрию у себя, США потребуется много лет. Им просто нужен опыт, а где его получать, не неся какие-то серьезные потери? Эти вопросы пока остаются без ответа», - подчеркнул политолог.

Он добавил, что за «беспилотниками будущее во многих сферах». Эксперт отметил, что сами американцы не способны на равных конкурировать не только с Россией или Китаем, но даже с «ближневосточными оппонентами».

Опасность «Ланцетов» для ВСУ объяснили

Ранее журнал Forbes рассказал, что элитное российское подразделение беспилотников «Рубикон» быстро стало одной из самых эффективных сил в ДНР. По данным издания, в результате постоянных атак российских беспилотников ВСУ сталкиваются с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров - многие из них уничтожаются во время «рейсов» по снабжению и эвакуации.

Присутствие «Рубикона» на константиновском направлении вынудило украинские войска пересмотреть все маршруты снабжения, оказывая «огромное и постоянное» давление на ВСУ, подчеркивал Forbes.