Стало известно о возможной отправке бойцов КНР на СВО

Китай может направить ограниченный контингент военных для получения опыта в зоне спецоперации. Как сообщает News.ru, об этом заявил китаист Кирилл Котков.

Котков отметил, что у солдат КНР нет опыта участия в современных военных операциях несмотря на то, что на спецоперации есть добровольцы из Китая.

«Если Китай отправит на СВО военных, то пробудут они там недолго, будет ротация кадров. То есть, условно, месяц поучаствовали и уехали, а на их место приедут другие, чтобы как можно больше людей получили боевой опыт. Такое возможно при условиях, если отношения с США и ЕС у Китая ухудшатся», — заявил китаист.

Напомним, что 26 апреля глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил помощь КНДР в разгроме украинских войск в Курской области. Президент России Владимир Путин также благодарил подразделения из Северной Кореи, отметив, что военные с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой.