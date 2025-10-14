«Ураганным» огнем по противнику: артиллеристы рассказали о своем мощном оружии

Одна из самых мощных реактивных систем залпового огня «Ураган» - это установка «Ураган». Ее тяжелые реактивные снаряды поражают площадные цели в глубокой обороне противника. С одним из расчетов «Урагана», действующих на Краснолиманском направлении, встретился корреспондент «МК».

Артиллеристы действуют в составе 25-й общевойсковой армии группировки «Запад».

«Мы всегда в полной боевой готовности, - рассказывает командир боевой машины РСЗО «Ураган» с позывным «Иваныч». - Боевая задача может поступить в любой момент».

Недавно его расчет уничтожил пункт временной дислокации, боевую технику и живую силу подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении. 220-миллиметровые реактивные снаряды поразили цель на расстоянии свыше 25 километров. Это создало благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений.

«Ребята нас часто благодарят, отмечая, что после наших залпов от позиций противника почти ничего не остается», - говорит артиллерист.

Реактивщики применяют осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника.

Отличие «Урагана» - высокая дальность и большая площадь поражения. Достает цели на расстоянии до 36 км.

«Мы им там не даем жить спокойно. Стараемся нарушать их пути снабжения», - говорит командир боевой машины.

Наводчик с позывным «Биги» рассказывает, что на перевод пусковой установки в боевое положение и наведение на цель уходит несколько минут, на уничтожение цели, вместе с пристрелочным, требуется три-четыре реактивных боеприпаса.