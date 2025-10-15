«Радиостанция Судного дня» заявила об «измождении»

В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 в среду, 15 октября, передала слово «измождение». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В течение дня станция также передала слово «доминион».

До этого газета Kyiv Post сообщала, что президент США Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

13 октября агентство Bloomberg писало, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы используется до сих пор Россией.