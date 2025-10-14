Украина лишилась в зоне СВО американских «ушей»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились в зоне специальной военной операции (СВО) американской радиолокационной станции (РЛС) контрбатарейной борьбы — такой вид техники называют ушами и глазами артиллеристов. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.

Речь идет о состоящей на вооружении ВСУ РЛС AN/TPQ-50, которую военные HMMWV. Одним из эффективных средств против таких РЛС являются беспилотники типа «Ланцет».

Минобороны рассказало, что AN/TPQ-50 уничтожили бойцы группировки войск «Запад». Кроме этой техники ВСУ потеряли на том же направлении девять станций радиоэлектронной борьбы неназванной модели и четыре боевые бронированные машины. Всего же с начала СВО ВСУ лишились 43 922 единиц специальной военной автомобильной техники и 30446 орудий полевой артиллерии.

Ранее военкор Юрий Котенок раскрыл особенности массированной ночной атаки ВСУ на Россию, отраженной 14 октября, и сравнил ее с предыдущим налетом дронов.