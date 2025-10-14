В Курской области МЧС обезвредило свыше 100 ударных БПЛА

Пиротехники МЧС РФ, как рассказали в пресс-службе министерства, обезвредили с августа 2024 года в курском приграничье свыше 100 ударных беспилотников ВСУ.

© Московский Комсомолец

Специалисты сводного пиротехнического отряда с августа прошлого года обезвредили и уничтожили свыше 15 тысяч боеприпасов. Среди них, как уточняется в сообщении, более 100 - ударные БПЛА и FPV-дроны.

Так, среди трофеев дрон-бомбардировщик "Авенджер", который способен нести боевой снаряд весом до 4 кг, изготовлен он из стекло-углеродного композита. Это многоразовый дрон, который может лететь на высоте до 1500 м со скоростью 80 км в час.

Согласно полетному заданию данного БПЛА, конечной целью "птички" был один из поселков в приграничном районе Курской области.

Спасатели подчеркивают: все найденные образцы тщательно изучаются. В дальнейшем их используют как макеты для обучения.