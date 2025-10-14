Подразделения группировки войск «Центр» в ходе активного наступления освободили населенный пункт Балаган в Донецкой Народной Республике.

© Минобороны РФ

Об этом во вторник, 14 октября, сообщили в Министерстве обороны России (МО РФ).

— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Балаган Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные продолжают продвигаться в восточной части Димитрова, передает Telegram-канал МО РФ.

Ранее бойцы Вооруженных сил России освободили населенные пункты Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в ДНР. Освобождением Боровской Андреевки занимались подразделения группировки войск «Запад».

Также российские военные освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области.

5 октября подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Кузьминовка в ДНР. В этот же день появилась информация, что ВС РФ ночью нанесли масштабный удар по энергетике Украины. По предварительным данным, российские войска задействовали около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и два «Кинжала».