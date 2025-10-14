В окруженном российскими войсками Покровске украинская армия прибегает к отчаянным мерам. Как сообщает «Царьград», ВСУ массово затапливают канализацию и подземные коммуникации, опасаясь, что ВС РФ возьмут их врасплох.

Сейчас подразделения российской армии прорвались в центр города, к Красноармейскому суду. Они взяли под контроль школу, индустриальный институт, педагогическое училище, гимназию, а также здания райисполкома и горисполкома. С августа солдаты применяют тактику «черепашек ниндзя» — незаметно и стремительно наносят удары, заставляя противника паниковать.

На севере города, у железной дороги, ВСУ пытаются лихорадочно укрепиться, но ситуация для них становится все хуже. Сейчас они заваливают подземные проходы фекалиями и закидывают их строительным мусором. Кроме того, противник заминировал участок газопровода, чтобы попробовать усложнить жизнь российским войскам.

Новости СВО сегодня: «Котел сужается» и ВСУ в окружении

Военкор Евгений Линин отмечает, что в Покровске сейчас в окружении находится практически целая группировка — вывести удалось лишь военных из третьей штурмовой бригады, самой боеспособной, которая есть у ВСУ.

«Тех, кого бросили, конечно же, наши будут утилизировать. Покровск под украинским влиянием доживает свои последние дни. Он будет освобождён в ближайшее время. ВСУ сейчас не могут ничего противопоставить русской армии. И потери у противника на сегодняшний день значительные. Это приводит к дефициту живой силы практически на всех направлениях», — заявил он.

Украинские каналы тем временем заявляют о «мясорубке» — за два месяца ВСУ потеряли там тысячи единиц техники и десятки тысяч солдат. Украинские военные считают ситуацию катастрофической, а также заявляют о полном развале боеспособности украинской армии. Утверждается, что причина удержания города — требование Владимира Зеленского, который хочет успеть втянуть США в свой кризис.