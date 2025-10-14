Стало известно о смерти генерала Российской армии в его день рождения
Речь идет об экс-командующем 20-й Гвардейской дивизией Николае Акимове. Ему было 69 лет. Он родился 13 октября 1956 года, а не стало его 13 октября.
Смерть офицера подтвердили в организации «Генералы Волгограда». Причиной смерти там назвали заболевание онкологического профиля.
Ранее стало известно о смерти главы ассоциации ветеранов группы «Альфа» Александра Мирошниченко. Ему был 71 год.