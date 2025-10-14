«От Сирии до Сум»: названы территории, куда могут быть направлены резервисты

Резервисты, которых, согласно новым предложениям, смогут направлять для участия в контртеррористических операциях и решения других задачах при использовании Вооруженных сил РФ за рубежом даже в мирное время, могут оказаться в разных «горячих точках». Военный юрист Александр Латынин в беседе с «МК» рассказал, где именно могут оказаться военнообязанные граждане данной категории, а также объяснил, в каких исключительных случаях для них может применяться отсрочка.

© Московский Комсомолец

Накануне стало известно о том, что правительственная комиссия дала согласие на привлечение резервистов при задействовании Вооруженных сил РФ за рубежом. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, речь идет о людях, которые заключили контракт с Минобороны о пребывании в боевом армейском резерве. На граждан, находящихся в запасе, новые правила распространяться не будут.

Отмечается, что для задействованных для решения военных задач резервистов предусмотрены дополнительные выплаты. Порядок специальных сборов будет определять президент, но их продолжительность не может превышать двух месяцев.

Генерал ответил насчет привлечения резервистов на СВО

Напомним, согласно действующему законодательству, сейча

с привлекать к решению военных задач резервистов можно только в период мобилизации или в военное время. Для того, чтобы изменить данное положение, проект закона предлагает внести изменения в федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих».

По данным первого зампредкомитета по обороне Алексея Журавлева, в России в боевом армейском резерве находится порядка двух миллионов человек, заключивших специальный контракт с Минобороны. Эту категорию граждан надо отличать о общего многомиллионного мобилизационного резерва, куда входят все мужчины, подходящие по возрасту и не имеющие ограничений по здоровью.

Действующий военный юрист Александр Латынин в беседе с «МК» напомнил, что в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» у нас в боевой армейский резерв входят все те граждане, которые отслужили установленный законом срок службы в Вооружённых силах, как по призыву, так и по контракту и заключили соответствующий контракт с Минобороны РФ.

- Граждане, которые включены в боевой армейский резерв, ежегодно отправляются на военные сборы. Срок военных сборов определяется, если я не ошибаюсь, указом президента. И, соответственно, мы не можем говорить, сколько времени будут действовать военные сборы — месяц или два. Исходя из новых норм закона, граждане, которые проходят военные сборы, могут быть привлечены для службы в Вооружённых силах Российской Федерации, в том числе в зоне проведения контртеррористической операции - КТО.

- На каких территориях могут оказаться резервисты, когда в законодательство будут внесены соответствующие изменения?

- К зоне проведения КТО у нас сегодня относятся Курская, Брянская, Белгородская области. То есть, резервисты де-юре и де-факто теперь могут сидеть в окопе с оружием и привлекаться для решения военных задач или для защиты госграниц. И не только. Осталась у нас военная база в Сирии? Фактически осталась, поэтому могут направить и туда.

- Ну, а, к примеру, Сумская область Украины, где сейчас создается буферная зона безопасности, считается заграницей?

- Сумская область не является территорией Российской Федерации, значит, она является заграницей. Нигде не прописано, что резервистов нельзя привлекать к участию в боевых действиях в зонах специальной военной операции. Поэтому то, что не прописано, то разрешено. Думаю, так будут трактоваться новые нормы закона, когда они вступят в силу.

- А в наших новых регионах резервисты могут оказаться?

- Например, Донецкая и Луганская народные республики входят в состав Российской Федерации, объявлены зоной проведения специальной военной операции. Но исходя из нормы законодательства, получается, что эта категория граждан может участвовать в решении военных задач, в том числе, и в зоне проведения специальной военной операции. Потому что обратное этим законом не определено.

- Срочники, только вернувшиеся из армии, могут оказаться в числе резервистов?

- Нет, по закону в течение трёх лет отслужившие срочную службу не могут входить в боевой армейский резерв. Хотя есть идеи уменьшить этот срок до двух лет. Но пока ещё этот закон не приняли.

- Получается, что те, кто три года назад отслужил срочную службу в армии, могут стать резервистами?

- Гипотетически, да.

- В пояснительной записке говорится о людях, которые заключили контракт с Минобороны...

- Когда военнослужащий увольняется, то он может подписать соответствующий документ о включении в состав боевого армейского резерва: кто-то подписывает, кто-то нет.

- Существуют какие-либо возрастные ограничения для включения в боевой армейский резерв?

- Для лиц рядового состава - 55 лет, а дальше по градации. То есть, если человек закончил службу в Вооружённых силах РФ по призыву, то до 55 лет его могут привлекать в качестве резервиста.

- Отсрочки для резервистов имеются?

- Да, для резервистов есть отсрочки. Освобождаются от службы в резерве те, у кого есть те или иные заболевания в соответствии с перечнем болезней, а также многодетные — если не ошибаюсь, речь идет от трех и более детях на иждивении.

- Есть понимание, какие деньги будут получать призванные резервисты?

- Пока непонятно. Но, наверное, будет какой-то приказ или подзаконный акт.

- Когда резервистов могут начать отправлять для решения военных задач в зоне КТО?

- Очень сложно сказать. Случается, что нужный закон принимают в нескольких чтениях за несколько дней. Ну, а затем поправки в закон могут быть утверждены и приняты соответствующие подзаконные акты.