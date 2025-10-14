Обломки дрона ВСУ повредили объект энергетики в Нижегородской области

В результате падения обломков дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нижегородской области объект энергетики получил повреждения. Об этом во вторник, 14 октября, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

© Вечерняя Москва

Он уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет.

— В результате падения обломков получил повреждение один объект энергетики, что привело к кратковременному отключению электроэнергии. В настоящее время электроснабжение восстановлено. На месте инцидента работают специалисты, — написал Никитин в своем Telegram-канале.

В этот же день Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников. При этом 17 дронов сбили над территорией Белгородской области.

13 октября в городе Белая Калитва два мирных жителя получили ранения в результате падения беспилотного летательного аппарата на частный жилой дом. По предварительной информации, беспилотник упал на дом, что привело к разрушению крыши и возгоранию строения.