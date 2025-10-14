Соединенные Штаты могут ударить дальнобойными ракетами Tomahawk по территории Венесуэлы в рамках борьбы с нракокартелями.

Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Вашингтону, вероятно, также понадобятся Tomahawk для того или иного удара по венесуэльской земле», — говорится в сообщении издания.

До этого постоянный представитель Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада заявил, что Совет Безопасности ООН должен признать наличие угрозы миру и безопасности в связи с действиями США в Карибском море.

Венесуэла просит СБ ООН вмешаться в ситуацию и резолюцией подтвердить суверенитет и независимость страны, подчеркнул дипломат.

Венесуэла предложила Трампу свои природные богатства

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает президента Венесуэлы Николаса Мадуро как фактического босса двух крупных организованных преступных группировок, ответственных за контрабанду наркотиков и насилие в США. Этими группировками являются «Картель Солнц» и организация «Трен-де-Арагуа».

Американские военные готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями.