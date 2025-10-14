Аналог НАТО может заставить Китай отправить войска на Украину

Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о создании аналога НАТО с участием России и ее азиатских партнеров вызвало беспокойство в Европе, указывает портал Sohu.

Идея создания альтернативы НАТО в Пекине расценивается, как один из способов оказать поддержку КНР. Кроме того, в статье китайского издания Sohu, говорится, что создание альтернативы Североатлантического альянса позволит Москве усилить свои вооруженные силы.

Ключевую роль могли бы сыграть и военные разработки, с которыми широкие массы ознакомили на параде в Пекине 3 сентября, отмечает портал.

Источник издания сообщает: азиатский альянс за счет большего географического охвата будет иметь преимущество перед западным блоком. Высказывается предположение, что Китай после создания аналога НАТО сможет отправить войска на Украину.