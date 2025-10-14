В России назвали главный просчет Запада в передаче Tomahawk Украине

В вопросе передачи американских ракет Tomahawk Украине Запад не просчитал главное — логику русского человека. Об этом написал автор Telegram-канала «Старше Эдды».

«Русский человек боится не передачи Томагавков, русский человек опасается, что после их передачи и применения, наша армия не оставит на территории противника разрушенные плотины на Днепре, с затопленными городами и ядерные проплешины, зараза от которых разойдется на половину Европы», — говорится в публикации.

Там подчеркивается, что русский человек не боится оружия, переданного Украине, а боится милосердия российской армии. Именно этот просчет, по мнению автора публикации, всегда губил противника в войнах с Россией.

В России предложили сделать «любезный ход» в ответ на Tomahawk для Украины

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что поставка Соединенными Штатами на Украину ракет Tomahawk может кончиться плохо для всех и прежде всего — для главы Белого дома Дональда Трампа. Он выразил надежду, что «очередная пустая угроза» американского президента вызвана затянувшимися переговорами с Киевом.