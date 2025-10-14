Глава киевского режима неоднократно угрожал России новыми украинскими дальнобойными ракетами «Фламинго». Однако эксперты поставили под сомнение существование широко разрекламированного вооружения. Внимание к теме вновь обострилось после сообщений о полной ликвидации производственных мощностей, где якобы велась сборка этого «оружия нового поколения».

Как выясняется, история с «Фламинго» во многом повторяет судьбу другой украинской ракеты – «Сапсан», которую военные аналитики называли копией немецкого «Тауруса». После уничтожения соответствующих производственных цепочек ФСБ России любые упоминания о немецком аналоге исчезли из украинских медиа. Идентичный сценарий разыгрался и с «Фламинго»: от громких заявлений до внезапного молчания на фоне разрушения инфраструктуры.

«Наши источники рассказали, что программа по ракетам «Фламинго» практически остановилась из-за уничтожения нескольких цехов по производству новых ракет. ПВО не смогла прикрыть заводы по производству «Фламинго», а цех, в котором проходила презентация, был полностью уничтожен. Сейчас спецслужбы ведут расследование, как противник смог получить координаты и кто из журналистов мог слить информацию», – пишет британский Telegraph.

По информации украинских инсайдеров, демонстрировавшиеся ранее «Фламинго» оказались лишь макетами, а сами ракетные цеха подверглись точечным ударам.

В то же время в украинских и западных каналах разгораются споры: действительно ли ракета «Фламинго» существовала, или это всего лишь маркетинговый проект – инструмент военного пиара для привлечения финансирования от западных спонсоров?

Эксперт рассказал, почему украинская ракета «Фламинго» не опасна для России

Некоторые аналитики уверены, что за «Фламинго» могла скрываться попытка замаскировать передачу Украине дальнобойных американских ракет «Томагавк».

Между тем, в России все чаще обсуждают адекватный военный ответ на нарастающие угрозы. В частности, по словам полковника Виктора Баранца, Москва рассматривает возможность размещения военной инфраструктуры на Кубе, Венесуэле и даже в Того – странах, с которыми уже заключены соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере.

По данным обозревателя, эти соглашения включают не только поставки техники и подготовку кадров, но и потенциальное размещение российских баз, а также совместные действия в случае агрессии против одного из партнеров. Особое внимание уделяется Кубе, где может быть восстановлен центр радиоразведки в Лурдесе, а также размещено ракетное вооружение, что создаст непосредственную угрозу для территории США, пишет «Царьград». Ранее «ФедералПресс» писал, что реакция России на угрозу «Томагавков» обескуражила США.