Новости СВО сегодня: «Котел сужается» и ВСУ в окружении

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в районе Константиновки в ДНР и в Запорожской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 14 октября.

Уничтожение «Паладина»

Операторы FPV-дронов ВС РФ уничтожили две артиллерийские системы ВСУ американского производства, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в районе Константиновки в ДНР.

В Минобороны отметили, что самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» и гаубица М198 были замаскированы на своих огневых позициях. Орудия были поражены российскими ударными дронами.

Удар «Мсты-С»

Российские гаубицы «Мста-С» уничтожили минометные расчеты, пункты управления беспилотниками и бронетехнику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Получив координаты целей, расчеты «Мсты-С» отправились на огневую позицию, привели орудие в боевую готовность и нанесли удары. Ведя беглый огонь осколочно-фугасными снарядами с увеличенной дальностью, артиллеристы уничтожили все цели, подчеркнули в Минобороны.

Удар Т-72

Экипажи танков Т-72Б3М уничтожили опорные пункты, боевую технику и живую силу ВСУ в лесу на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. Операторы дронов-разведчиков ВС РФ обнаружили замаскированные пункты ВСУ и передали координаты танковому подразделению. Экипажи танков Т-72Б3М отправились на закрытую огневую позицию и поразили цели осколочно-фугасными снарядами.

Операция в Запорожской области

Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в районе села Полтавка.

Операция в ДНР

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили расчет FPV-дронов и квадроцикл ВСУ, сообщили в Минобороны. В одном из лесов ДНР на константиновском направлении (севернее Клебан-Быкского водохранилища) был обнаружен расчет ударных украинских FPV-дронов. Неподалеку находился замаскированный квадроцикл этого расчета. Цели были уничтожены сбросом боеприпасов с беспилотников.

ВСУ в окружении

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что ВСУ попали в тактическое окружение между Лысовкой и Новопавловкой в ДНР. По его словам, до оперативного окружения осталось «совсем чуть-чуть», поскольку российские войска почти взяли под контроль всю логистику в этом районе.

«Котел сужается»

Марочко также сообщил, что переход поселка Московское под контроль российских сил говорит о сужении горловины котла, в который группировка ВСУ попала на красноармейском направлении.