В России объяснили идею по привлечению в армию резервистов

Резервисты могут быть полезны в контексте усиления обороны России на фоне проведения специальной военной опреации. Предложенные изменения в закон «Об обороне» прокомментировал в Telegram военный блогер Юрий Подоляка.

13 октября правительственная комиссия одобрила предложение, расширяющее возможности привлечения резервистов.

Подоляка считает, что речь может идти, в частности, о формировании отрядов для уничтожения украинских беспилотников. Так, на Украине действуют мобильные группы противодействия ударным дронам. Это «надо было делать еще вчера», — заявил блогер. Он добавил, что о каком-либо ином использовании резервистом речи пока нет. Источников своей осведомленности Подоляка не раскрыл.

Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал отказаться от укомплектования армии добровольцами. По его мнению, из них стоит сформировать полноценные воинские части.