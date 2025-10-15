Глава Пентагона выступил с угрозами в адрес России

Соединенные Штаты введут дополнительные меры против России в том случае, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, министр сделал ряд заявлений по международной повестке после заседания Североатлантического совета в Брюсселе.

«Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, Соединенные Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию за продолжающуюся агрессию», — подчеркнул Хегсет.

В том случае, если придется пойти на этот шаг, уточнил глава Пентагона, военное министерство США готово внести свой вклад так, «как это могут сделать только Соединенные Штаты». Он добавил, что принципом урегулирования будет «мир через силу».

Хегсет заметил, что союзникам следует немедленно увеличить свои взносы в запущенную в августе программу PURL, предназначенную для покупки и доставки американских вооружений, оплаченных членами альянса.

Таким образом, пояснил министр, Украина получит «огневую мощь», «обязательства» европейцев превратятся в «возможности» для ВСУ.

США захотели еще больше заработать на Украине

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что если Москва «не выразит готовность к переговорам, ей придется за это заплатить».

Французский лидер отметил, что Париж активно поддерживает Украину и объединяет усилия в рамках «коалиции желающих».