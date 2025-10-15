Politico: Писториус сорвал план ФРГ по возвращению призыва в армию

План о введении в Германии призыва на военную службу методом жеребьёвки провалился после возражений министра обороны Германии Бориса Писториуса, которые в последнюю минуту перевернули соглашение между правящими партиями страны, пишет Politico со ссылкой на источники.

© Global look

«Это неожиданное развитие событий стало резким поворотом для коалиции, которая планировала внести документ на обсуждение в бундестаг уже на этой неделе. Теперь неясно, когда — и будет ли вообще — представлен обновлённый вариант инициативы», — говорится в статье.

Уточняется, что законопроект был задуман как способ усилить набор в армию без возвращения к полноценному призыву. Согласно предложению, согласованному на прошлой неделе, каждому 18-летнему юноше необходимо заполнить обязательную анкету для оценки состояния здоровья и готовности к службе.

Если бы добровольцев оказалось недостаточно, должен был проводиться жребий, чтобы определить, кто обязан пройти медицинское обследование. Если и после этого численность не достигла целевых показателей, жребий проводился бы повторно.

«Пока что законопроект оказался в подвешенном состоянии. Представители коалиции заявили, что переговоры, вероятно, продолжатся, но конкретных сроков не установлено», — подчёркивает издание.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью медиагруппе Funke заявил, что в ФРГ необходимо незамедлительно ввести обязательный призыв в армию.