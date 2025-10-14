Государство сократит госзаказ на беспилотники

Минпромторг России анонсировал сокращение бюджетных ассигнований на государственный гражданский заказ в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) на трехлетний период 2026-2028 годов. Соответствующая информация была озвучена заместителем министра промышленности и торговли Романом Чекушовым в ходе обсуждения проекта федерального бюджета в думском комитете.

Согласно представленным данным, объем финансирования по данному направлению составит 2,3 млрд рублей, что эквивалентно примерно 750 млн рублей ежегодно. Для сравнения: за предыдущие два года (2024-2025) в рамках нацпроекта на эти цели было выделено 7,11 млрд рублей, пишет газета "Ведомости".

Снижение финансирования связано со сменой модели поддержки отрасли. Вместо прямых государственных закупок будет реализована программа некоммерческого лизинга беспилотников для предприятий государственного сектора.