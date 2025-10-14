Профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предположил, при каких условиях США передадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Об этом он написал в социальной сети X.

Дизен предположил, что США дадут Киеву Tomahawk при условии тотальной мобилизации на Украине.

«США подталкивают Украину к полной мобилизации, чтобы привлечь молодежь к боевым действиям, и готовы послать Tomahawk в качестве взятки», — допустил он.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что российские военные знают способы справиться с Tomahawk.