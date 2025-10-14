Бельгия планирует потратить десятки миллиардов евро на масштабную милитаризацию

Бельгия разрабатывает план масштабной милитаризации на €34 млрд в рамках обязательств перед ЕС и НАТО по увеличению военных расходов. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар.

По его словам, план предусматривает закупку широкого спектра вооружений и техники — от систем противовоздушной обороны Patriot, SAMP/T, NASAMS и Skyranger до вертолетов, бронемашин и двух тысяч беспилотников. Кроме того, Бельгия планирует увеличить парк истребителей F-35 до 45 единиц, заменяя ими устаревшие F-16, которые впоследствии могут быть переданы Вооруженным силам Украины.

В Бельгии объявили о планах подготовки к войне

Гончар отметил, что план милитаризации готовится на фоне ухудшающегося состояния бельгийской экономики.

«Собственных средств почти не осталось, фактически Бельгия существует за счет заимствований», — сказал дипломат.

Он напомнил, что ранее бельгийский премьер Барт Де Вевер образно описал текущее положение страны — по его словам, она находится на «краю пропасти». При этом королевство уже подало заявку на получение €8,34 млрд из нового общеевропейского фонда SAFE, созданного для помощи в модернизации оборонных отраслей стран ЕС.

В августе минобороны Бельгии сообщило, что к 2035 году страна планирует увеличить численность своих вооруженных сил с 31 тыс. до 55,8 тыс. человек. В ведомстве отметили, что задачей военных станет подготовка к «конфликту высокой интенсивности в рамках коллективной обороны НАТО». Однако до этого задачи бельгийской армии сводились к «участию в локальных экспедиционных миссиях».

Ранее сообщалось, что Бельгия закупит сотни польских зенитных комплексов.