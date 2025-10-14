В небе над российским регионом сбили несколько дронов ВСУ

Российская система ПВО ночью во вторник, 14 октября, сбила как минимум пять украинских БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

“Дежурными силами ПВО в двух муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены уже более пяти беспилотных летательных аппаратов”, - написал Гусев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Гусев добавил, что в Борисоглебске и Бутурлиновском районе отменена непосредственная угроза удара БПЛА. Однако режим опасности атаки дронов в регионе сохраняется.

Ранее сообщалось, что украинские войска второй день атакуют городские автобусы в Горловке.