Рогов заявил, что под главкомом ВСУ Сырским зашаталось кресло

Под главкомом ВСУ Александром Сырским «зашаталось кресло», заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Под Сырским зашаталось кресло и снятие Драпатого — это попытка устранить возможного конкурента... Сырский сейчас работает на снижение влияния Драпатого и его популярности в рядах среднего командного состава ВСУ», — цитирует Рогова РИА Новости.

Также он добавил, что сегодняшняя ситуация в высшем командовании ВСУ напоминает банку с грызущими друг друга пауками.

Ранее сообщалось, что Сырский распорядился расформировать группировку войск «Днепр» ВСУ, которая отвечала за часть фронта от Запорожья до Харьковской области. Восемь месяцев ею командовал генерал-майор Михаил Драпатый.

Также Сырский заявлял, что обстановка на линии боевых действий для украинской армии по-прежнему непростая.