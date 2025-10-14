Украинских военных заставили класть брусчатку в Львовской области, делать ремонт в доме бизнесмена и восстанавливать памятники на могилах его родственников в обмен на обещание не отправлять их на передовую. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор сообщил, что это произошло в Львовской области. Заместитель командира «помогал» предпринимателю класть брусчатку.

«По его просьбе командир "выделил" нескольких военнослужащих, которые фактически работали на бизнесмена. Деньги, заработанные подчиненными, офицер ВСУ присваивал себе», — сказал он.

