Музей морских котиков США поместил российский крейсер на пост с поздравлениями

Национальный музей морских котиков ВМС США поместил российский крейсер «Варяг» на пост с поздравлениями по случаю 250-летия американского флота.

Отмечается, что пост был опубликован в социальных сетях, но позже был удален. На ошибку в изображении обратили внимание как военнослужащие, так и журналисты.

© Скриншот

«Сегодня мы празднуем день рождения Военно-морских сил Соединенных Штатов — 250 лет отваги, храбрости и верности. Спасибо всем, кто служил и продолжает служить нашему народу», — гласила подпись в посте.

