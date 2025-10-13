В Сеуле построят гражданский бункер на случай ядерного удара

В столице Южной Кореи планируют построить первый гражданский бункер, предназначенный для защиты населения от ядерного удара. Об этом сообщает The Korea Herald.

© Seoul Metropolitan Government

Как сообщает издание, бункер планируют закончить уже к 2028 году. Сооружение будет расположено на третьем подземном этаже жилого комплекса, а его защита будет рассчитана на ядерную, биологическую или химическую атаку.

Отмечается, что на территории в 2147 квадратных метров будет построена система вентиляции, канализации и водоснабжения. Всего бункер будет способен вместить в себя до 1020 человек сроком до двух недель. При этом, в мирное время постройка не будет пустовать — ее планируется использовать как общественный фитнес-центр.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова жестко ответить на угрозу со стороны Вашингтона и Сеула.