Трамп назвал одну из самых могущественных армий в мире

Глава США Дональд Трамп назвал турецкую армию одной из самых могущественных в мире. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер сделал ряд заявлений по международной повестке в ходе крупного саммита по Газе, председателем которого является президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

«У Турции одна из самых мощных армий в мире», — отметил Трамп.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб сообщил в ходе переговоров с главой США, что основным сдерживающим фактором, который не позволяет крупным державам вторгнуться в республику, является армия страны. Он добавил, что финские ВС — самые большие в Европе.

Трамп, в свою очередь, заявил, что практически исключает нападение России на Финляндию. Вместе с тем, пояснил он, США защитят союзника по НАТО в случае возможного вторжения.