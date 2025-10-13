Вооруженные силы Украины (ВСУ) сформируют дополнительных вертолетных групп для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил (ВС) России.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Работаем с партнерами, чтобы обеспечить Украине больше необходимых типов самолетов», — рассказал политик.

Зеленский раскрыл один из способов борьбы с БПЛА ВС России после заседания Ставки по вопросам защиты энергетической инфраструктуры Украины. Он также назвал вопросы противовоздушной обороны приоритетом для Киева и заявил о подготовке заседания контактной группы по вопросам военной помощи Украине в формате «Рамштайн».