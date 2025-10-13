Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ к концу октября ожидает поражение на двух направлениях – на Купянском и Красноармейском (Покровском). Такое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.

Российская армия также имеет успехи и под Константиновкой, добавил аналитик. По его мнению, особенно важно, освободить Северск - город на севере ДНР, который ВСУ удерживают давно.

По его словам, полноценный выход на Павлоград, а затем и на Днепропетровск, даст ВС РФ освобождение Красноармейска и Димитрова (украинское название — Мирноград).

Ранее сообщалось, что Вооруженным силам РФ осталось закрыть вопрос только с одним микрорайоном в Купянске, чтобы объявить о захлопнувшемся «котле» с вэсэушниками внутри.