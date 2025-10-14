В России предложили сделать «любезный ход» в ответ на Tomahawk для Украины

России нужно ответить «любезностью на любезность» в вопросе возможных поставок Соединенными Штатами ракет Tomahawk Украине. Так отреагировать на эту ситуацию предложил российский писатель и публицист Захар Прилепин, опубликовав пост в Telegram-канале.

Он обратил внимание на заявление главы Белого дома Дональда Трампа, который якобы пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным, передавать ли Вооруженным силам Украины (ВСУ) Tomahawk.

«Просто бросать рукой»: в Раде пошутили над передачей ракет Tomahawk Украине

По мнению писателя, передача Киеву Tomahawk автоматически означает передачу Венесуэле «Орешника».

«Или еще какого-нибудь красивого растения. Венесуэле, Кубе и Никарагуа сразу, а КНДР — вообще все, что попросят, по-братски», — отметил публицист.

Прилепин предложил отвечать на подобные жесты зеркально.

«Любезностью на любезность надо отвечать», — заключил он.

Накануне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что передача Украине ракет Tomahawk, дальность полета которых позволяет нанести удар по Москве, может «кончиться плохо для всех».