В России предложили сделать «любезный ход» в ответ на Tomahawk для Украины

России нужно ответить «любезностью на любезность» в вопросе возможных поставок Соединенными Штатами ракет Tomahawk Украине. Так отреагировать на эту ситуацию предложил российский писатель и публицист Захар Прилепин, опубликовав пост в Telegram-канале.
Он обратил внимание на заявление главы Белого дома Дональда Трампа, который якобы пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным, передавать ли Вооруженным силам Украины (ВСУ) Tomahawk.
«Просто бросать рукой»: в Раде пошутили над передачей ракет Tomahawk Украине
По мнению писателя, передача Киеву Tomahawk автоматически означает передачу Венесуэле «Орешника».
Прилепин предложил отвечать на подобные жесты зеркально.
«Любезностью на любезность надо отвечать», — заключил он.
Накануне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что передача Украине ракет Tomahawk, дальность полета которых позволяет нанести удар по Москве, может «кончиться плохо для всех».