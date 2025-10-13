Взвод американских М113 сожгли российские дроны-камикадзе

Сразу три вражеских М113 уничтожено на юге Купянска-Узлового (Харьковская область). Как сообщает Telegram-канал "ПТИЦИН\KCAE", эти бронетранспортеры несколько дней скрытно свозились в один из лесных массивов.

Предполагается, что противник планировал провести внезапную контратаку на позиции, удерживаемыми российскими подразделениями. Но врага опередили - прилетевшие дроны стали жечь вражескую технику, спрятанную в замаскированных укрытиях.

Первой была атакована командно-штабная машина на базе "сто тринадцатого", используемая в ВСУ для переброски пехоты. Одного попадания хватило, чтобы бронеобъект загорелся. Затем из строя были выведены оставшиеся.

М113 являются самыми распространенными гусеничными БТР в составе ВСУ. Они также лидируют по числу потерь. Список уничтоженных насчитывает почти полутысячи.