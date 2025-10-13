Военкор назвал возможный ответ России на поставки ракет Tomahawk Киеву

Россия должна уничтожить киевский режим в ответ на передачу Вооруженным силам Украины ракет Tomahawk. Об этом заявил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

«Как мы можем ответить? Воевать с НАТО? Конечно, нет. Мы должны уничтожить тех, кому будут переданы данные ракеты, то есть киевский режим. И сделать это очень показательно, чтоб следующие обезьяны, которым в руку будут совать гранату, шарахались от нее как от огня», — написал он.

По словам журналиста, западные страны испытывают терпение Москвы, поднимая градус противостояния. Он также подчеркнул, что считает, что ракеты в любом случае будут переданы Киеву.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине.