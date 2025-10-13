Загадочный предмет замечен на башне северокорейского танка в ходе парада

На состоявшемся в минувшую пятницу в Пхеньяне военном параде в честь 80-летия основания Трудовой партии КНДР был представлен модернизированный вариант северокорейского основного боевого танка, ранее известного как M2020.

Правда, обозначение это присвоено за рубежом, поскольку самая ранняя и во многом внешне отличавшаяся версия была впервые показана пять лет назад.

Сейчас боевая машина получила столько современного оборудования, что впору говорить о новом танке. Например, комплекс активной защиты, способный отражать атакующие в крышу средства поражения, различные встроенные в броню датчики.

По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), официально этот образец называется "Чхонма-20".

Многих экспертов заинтересовало цилиндрическое устройство, находящееся с левой стороны кормы башни. Делаются предположения, что это, возможно, радиолокационная станция или элемент системы спутниковой навигации.

Любопытно, что похожий предмет имеется и на новой реактивной системе залпового огня. На фотографиях он виден за бронированной кабиной, прямо перед контейнерами с ракетами.