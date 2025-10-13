ВС Польши стали крупнейшей армией НАТО в Европе

Более десятилетия Польша готовилась к худшему сценарию - стать линией фронта в войне между Россией и Западом, пишет The Wall Street Journal. К 2025 году польские вооруженные силы стали крупнейшей армией НАТО в Европе, а военные расходы страны увеличились до 4,7 процента от ВВП - самого высокого показателя в альянсе.

Многомиллиардный рост оборонных расходов вывел Польшу в число крупнейших покупателей американского оружия, подчеркивает WSJ. Украинский кризис заставляет польских политиков нервничать из-за того, что они снова оказались на линии огня, - «и на этот раз Польша хочет быть готовой».

Высокие военные расходы Польши снискали ей поддержку как соседей на восточном фланге НАТО, так и президента США Дональда Трампа, который хочет, чтобы Европа сама заботилась о своей безопасности. На встрече с новым президентом Польши Каролем Навроцким Трамп выразил Варшаве поддержку, которую он оказал немногим европейским странам.

«Мы полностью поддерживаем Польшу и поможем ей защитить себя», - пообещал он.

В ходе визита в Варшаву в начале 2025 года министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Польша представляет собой «образцового союзника».

Сейчас численность польской армии превышает 210 тысяч человек, уступая по этому показателю среди стран НАТО только США и Турции. Первым подразделением, созданным после реформ 2018 года, стала 18-я механизированная дивизия, которая находится в состоянии повышенной готовности. Ещё два подобных подразделения - в процессе формирования. Кроме того, Польша создала собственные силы территориальной обороны численностью в десятки тысяч человек.

В прошлом месяце 30 тысяч военнослужащих, включая 18-ю дивизию, а также войска США и Нидерландов, провели серию военных учений под названием «Железный защитник». Учения дали польским войскам возможность отработать применение своего арсенала старого и нового оружия. В числе вооружений - американские танки Abrams, южнокорейские реактивные системы залпового огня и польский вариант американской высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS.

Польша закупила американское оружие на сумму около 50 миллиардов долларов, став крупнейшим покупателем оружия США в 2023–2024 годах. В следующем году Польша планирует увеличить военные расходы до 4,8 процента ВВП.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападать на Европу. В сентябре в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо Путин назвал попытки обвинить Москву в таких планах «полной чушью, не имеющей под собой никаких оснований».