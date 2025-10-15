Удар «Солнцепека» по ВСУ на севере Украины попал на видео

Российские военные атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, удар попал на видео. Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Для атаки была задействована тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».

«Термобарические боеприпасы "Солцепеков" накрыли скопление живой силы и техники противника на востоке Сумской области», — говорится в публикации. Какие потери понесли ВСУ в результате удара, не уточняется.

Ранее стало известно, что армия РФ уничтожила в Сумской области штурмовую группу ВСУ. Она располагалась в районе поселка Варачино.