Группировке ВСУ под Купянском отрезали путь к отступлению
Уничтожение переправы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая могла использоваться для отступления украинских войск, попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Изнанка».
На кадрах, помимо этого, видно уничтожение пункта временной дислокации 110 отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Успеновка.
Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области. Как уточнили в Минобороны, село заняли подразделения группировки войск «Запад».