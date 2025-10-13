В стране НАТО cвязали дроновые инциденты с Украиной
Работа противовоздушной обороны (ПВО) Украины вызвала инциденты с дронами на румынской территории. С таким заявлением выступил глава Генштаба Румынии Георгице Влад, его цитирует РИА Новости.
«Инциденты состояли в том, что беспилотники пересекали воздушную границу зоны конфликта, как следствие воздействия сил ПВО Украины. Большинство инцидентов были с обломками дронов, пораженных украинской армией», — сказал военный.
Ранее украинский министр иностранных дел Андрей Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники.