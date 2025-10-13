Бойцы группировки «Восток» планомерно развивают наступление в Запорожской области. На днях им удалось занять очередной укрепрайон ВСУ – село Новогригоровку. Штурмовики рассказали о ходе освобождения населенного пункта.

Чтобы выбить неприятеля с позиций, бойцы зачистили более 190 строений. Жилые дома и подвалы противник активно минировал, а мирное население использовал в качестве прикрытия.

- С домами было сложно, потому что противник находился в постройках и прикрывался мирными жителями, не давал подходить. Ударить артиллерией мы, соответственно, не могли. Мы выжидали момент, когда они или сдадутся, или начнут отходить. По-другому никак, мы не могли ранить мирное население, - рассказывает штурмовик с позывным «Рубик».

Когда удалось выгнать противника, военные организовали эвакуацию и помогли оставшимся жителям — водой, провизией. Но и тут вэсэушники оставили после себя «сюрпризы». При осмотре подвалов находили взрывоопасные предметы — противник минировал входы. Гражданские фактически находились в ловушке. Военные аккуратно выводили их в безопасность.

Подойти к зданию, отмечает «Рубик», бывало крайне непросто. По штурмовикам вели огонь минометы, из построек работали пулеметчики. А в небе постоянно кружили ударные дроны.

Штурмовик «Капрал» рассказывает: первый контакт с противником у них произошел еще на подступах к селу, когда бойцы заняли позиции в лесополосе. По его словам, вне населенного пункта противник укрепился плохо, на скорую руку. А вот в боях среди построек пришлось попотеть. Если была возможность, для поражения крупных огневых точек запрашивали поддержки у артиллеристов или беспилотчиков.

Противник вел себя по-зверски. Не чурался, например, добить постройку с гражданскими. Лишь бы нашим не досталась выгодная позиция.

Боец с позывным «Суматоха» говорит, что, наряду с вэсэушниками, встречал немало зарубежных наемников. Те, как правило, при близком контакте охотно сдавались. Правда, не всех удавалось пленить – по ним отрабатывали артиллерией или дронами свои же вэсэушники.

- Лично видел, как один наемник и Колумбии начал нам кричать, что сдается, белый флаг выкинул. Сразу же на него полетел украинский дрон, «обнулили» свои же, - вспоминает «Суматоха».

Боец вспоминает и другие факты неприятельской бесчеловечности: например, когда беспилотниками ВСУ подрывали своих же «двухсотых», то есть убитых солдат, оставшихся на поле боя. Вероятно, так они пытались скрыть улики присутствия наемников в своих рядах.

Отступив, «артефактов» после себя вэсэушники оставили не мало. Боец «Рубик» перебирает трофейные находки. Награды, документы, нашивки. А из оставшегося оружия можно и вовсе выставку организовать. Польский гранатомет, украинский дробовик, «помадки» - зарубежные противопехотные мины и многое другое.