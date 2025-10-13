Редкий зенитный комплекс APKWS уничтожен в 47 км от линии фронта

На сумском направлении бойцы "Рубикона" уничтожили зенитный ракетный комплекс APKWS американского производства.

© Российская Газета

Как сообщается в Telegram-канале Центра перспективных беспилотных технологий, расчет разведывательного беспилотника Zala обнаружил вражеский ЗРК в 47 километрах от линии боевого соприкосновения.

Пусковая установка, выполненная на шасси голландского грузового автомобиля DAF, была развернута в поле. По всей видимости, расчет ожидал пролета российских ударных беспилотников. Однако эта засада обернулась для вэсэушников крупными неприятностями.

Оказалось, что оборудование, осуществляющее обнаружение и прицеливание, не "видит" БПЛА малого размера. Поэтому после крылатого разведчика прилетел барражирующий боеприпас "Ланцет", точно поразивший машину противника. Она загорелась, а находящаяся в пусковом контейнере одна из ракет самопроизвольно запустилась и куда-то улетела.

APKWS - разработанная недавно система, в которой для уничтожения воздушных целей используются 70-мм ракеты Hydra с лазерным наведением. Имеется подъемная оптико-электронная система управления огнем. Может применяться как с наземных, так и с воздушных платформ.