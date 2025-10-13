Западные партнеры Украины всерьез готовятся к войне с Россией. Как сообщает «Царьград», об этом заявил командир бригады «Святой Георгий» Союза добровольцев Донбасса Эдуард Шарафиев, отметив, что Брюссель не оставляет попыток ослабить Москву для этой цели.

Он отметил, что военный потенциал Киева держится преимущественно на западных поставках. У Украины есть свое военное производство, однако ключевое значение все еще имеет поддержка со стороны стран НАТО.

«Идет изменение структуры западной помощи. Если раньше в основном США безвозмездно снабжали Украину, то сейчас Трамп перекладывает эту задачу на Европу с тем, чтобы Европа финансировала войну на Украине. США также сохраняют за собой функцию снабжения, но теперь они на этом будут также зарабатывать», — заявил Шарафиев.

Комбриг отметил, что задача Европы — продлить конфликт, чтобы максимально ослабить Россию. Брюссель опасается, что после победы над Киевом Москва пойдет на ЕС. Этот страх заставляет европейцев перестраивать экономику на военный лад под гипотетический конфликт с РФ, а в Германии даже называют дату его начала — 2029 год.

Другой интерес ЕС в украинском конфликте — экономический. По мнению Шарафиева, путем загрузки военно-промышленного комплекса Европа стремится обеспечить экономический рост. С учетом этого, ожидать сокращения военной помощи Киеву не стоит.

Также командир бригады «Святой Георгий» отметил, что российские удары по стратегическим целям на Украине имеют конкретную задачу: ослабить военный потенциал противника до такой степени, чтобы он потерял возможность сопротивляться. Однако киевский режим состоит из людей, которые не живут интересами своей страны — в противном случае они давно бы приняли российские условия для мира.