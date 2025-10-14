Украина применила против России умные авиабомбы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили против России умные авиабомбы, однако ни одна из них не долетела до цели — все снаряды были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России (МО).

Из отчета МО следует, что всего на российские объекты было сброшено 10 управляемых авиабомб. Какие именно объекты попытались атаковать ВСУ, не уточняется. Кроме бомб, система ПВО уничтожила шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 195 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Оборонное ведомство не уточнило, к какому типу относились примененные ВСУ снаряды. Известно, что ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров. Как отмечал военный эксперт Анатолий Матвийчук, для удара могут применяться бомбы JDAM. Для их запуска ВСУ используют самолеты Су-24 и, вероятно, F-16.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок раскрыл особенности массированной ночной атаки ВСУ на Россию и сравнил ее с предыдущим налетом дронов.