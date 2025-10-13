ВС России за сутки освободили харьковскую Боровскую Андреевку и Московское в ДНР
Российская армия освободила населенные пункты Боровская Андреевка и Московское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Боровская Андреевка находится в Харьковской области. Населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск "Запад".
Московское в Донецкой Народной Республике освободили бойцы группировки войск "Центр" в ходе активных наступательных действий.
Также в сводке Минобороны говорится, что ВС России зашли в восточные районы города Димитров (Мирноград) ДНР и развивают наступление в его жилых кварталах.