ВКС России нанесли удар по расположению 110-й механизированной бригады ВСУ у Красноармейска.

Бригада эта получила всемирную известность в феврале 2024 года в Авдеевке. Рота военнослужащих 110-й ОМБр попала в окружение на опорном пункте "Зенит" - российские штурмовики зашли к ним в тыл по подземной трубе.

Пробиваясь к своим, украинцы бросили на позициях раненых. Те по рации прокляли своих командиров.

Занявшие укрепрайон русские спасли всушников - их впоследствии обменяли, - но проклятье продолжает действовать. После Авдеевки бригаду добили в Очеретино и вывели в тыл на укомплектование и психологическую реабилитацию.

Летом 2025 года в Запорожской области в штаб 110-й бригады прилетели две ракеты "Искандера" - во время совещания руководства бригады с командирами подразделений. Осенью рассованные по окрестностям Красноармейска роты и батальоны регулярно накрывают тяжелыми бомбами.

Но это уже скорее не работа проклятия, а эффект появления в неудачное время в неправильном месте. Окажись сейчас у Красноармейска бригада ВСУ с историей почище - ей досталось бы не меньше.