Глава Бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценцкевич в интервью Financial Times заявил, что его страна находится в состоянии конфликта с Российской Федерацией.

«Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны, это больше не состояние угрозы», — поделился своей точкой зрения он.

Ценцкевич обвинил российскую сторону в активизации «гибридных атак» в государствах Европы. Не приведя доказательств, он заявил, что Российская Федерация якобы причастна к нарушению воздушного пространства с помощью БПЛА, а также атаках на критически важную инфраструктуру.

Ранее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что от вбросов по поводу посадки самолета председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по бумажным картам из-за якобы гибридной атаки со стороны России отдает отчаянием. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, такими сообщениями Европа пытается создать миф о якобы угрозе от Российской Федерации.