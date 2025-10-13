В Германии нашли необычный способ отбора призывников на военную службу

Немецкие власти планируют набирать призывников на военную службу с помощью жеребьевки. Как сообщает RND со ссылкой на собственные источники, об этом между собой договорились правящая коалиция консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Ожидается, что молодые люди будут заполнять специальные анкеты. Если в армии не будет хватать добровольцев, то добирать военнослужащих будут случайным образом. Срок службы для них будет составлять шесть месяцев.

По информации издания, первое чтение законопроекта о призывной лотерее состоится в Бундестаге уже в четверг. Сейчас партии ждут от министра обороны Бориса Писториуса данные о том, сколько человек необходимо призвать на службу. Вместе с тем неизвестно, поддержит ли он инициативу парламентариев.

Сама идея призыва с помощью жеребьевки не нова. Сейчас она существует в Дании — обязанность служить в армии распространяется на всех, однако призыву подлежит лишь пятая часть призывников.