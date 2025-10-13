Армия России получит усовершенствованные Т-90М

В России готовятся к запуску в производство модернизированных боевых танков Т-90. Первые десять единиц могут сойти с конвейера уже в 2026 году.

© Российская Газета

Об этом сообщает Military Watch Magazin. По данным издания, обновленный танк получит переработанное боевое отделение с усовершенствованной трансмиссией и увеличенными дисплеями видеонаблюдения для повышения ситуационной осведомленности экипажа, а также улучшенные возможности движения задним ходом.

"Пока неясно, будут ли модернизированы до этого стандарта существующие танки Т-90М или же усовершенствованный вариант заменит базовый в производстве. Базовый Т-90М со временем уже значительно улучшил свои характеристики, и ярким примером этого является интеграция первой в стране системы активной защиты "Арена-М", - говорится в статье.

Автор напоминает, что Т-90М был принят на вооружение в апреле 2020 года и стал первым российским танком, значительно превосходящим по своим возможностям лучшие образцы советской эпох.

Среди наиболее заметных улучшений - широкое использование динамической защиты "Реликт", интеграция новейших систем управления огнем, в том числе тепловизионных прицелов третьего поколения, а также использование нового автомата заряжания и модернизированного орудия, позволяющего использовать более длинные бронебойные подкалиберные снаряды, обладающие гораздо большей пробивной способностью.

В отличие от более ранних модификаций Т-90, боекомплект и экипаж Т-90М полностью разделены, а защита вокруг карусели автомата заряжания значительно усилена. Танк отлично проявил себя в зоне СВО и получил высокую оценку от военных.