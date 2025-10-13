Попытка Генштаба ВСУ выставить ситуацию в Добропольском районе как контрнаступление на деле выглядит как тяжелая оборонительная операция. Как сообщает «Царьград», слова главкома ВСУ Александра Сырского на этом фоне звучат как насмешка, а в Киеве зреет паника.

«Контрнаступление»

На покровском направлении, в районе Доброполья, накаляется обстановка. Российские солдаты закрепились на выступе и уверено продвигаются, штурмуя позиции ВСУ. В районе Владимировки высадился крупный десант: до 75 бойцов, что подорвало устойчивость обороны украинских войск.

Командование ВСУ при этом твердит, что проводит «контрнаступление». По словам Сырского, в рамках операции якобы занято 180,8 квадратных километров Донбасса. Однако для Генштаба это оказалось дорогой ошибкой, ведь слова звучат как насмешка даже для своих.

Ложь разоблачила депутат Марьяна Безуглая. Она отметила, что наступления нет — лишь отчаянные попытки удержать фронт, ослабляя иные направления. По мнению нардепа, ситуация схожа с «контрнаступом» 2023 года: «прорыв, потом отрицание, а теперь — громкие заявления о победах, за которыми следуют новые потери».

Удар по Чугуеву

В ночь на 12 октября удар был нанесен по Чугуеву в Харьковской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявляли, что два беспилотника обрушились на здание 2-й общеобразовательной школы — здание стало убежищем для иностранных наемников. Однако в местных чатах мертвая тишина: ни слов, ни фото. Киев пытается спрятать иностранцами за спинами мирных жителей.

Информация о том, что школа стала пунктом временной дислокации наемников, уже просачивалась в СМИ: туда свозят «волонтеров» из Латинской Америки и Средней Азии. Они прибывают волнами, чтобы закрывать дыры на харьковском направлении. Данных о потерях пока нет: по некоторым сообщениям, оттуда увезли уже два грузовика пакетов с трупами.

Раскрыт главный провал ВСУ в Покровске

Падение эффективности Patriot

Британские издание Daily Express заявило, что Москва сменила тактику применения ракет «Искандер» и «Кинжал», чтобы успешнее обходить системы ПВО Patriot. Само поле боя стало похоже на лабораторию, в которой Россия учится быстрее противника.

ПВО Украины вынуждено работать в режиме обновлений, однако Запад, системы которого создавались для предсказуемых атак, отстает. ВС РФ меняют логику полета так, что Patriot становится заложником собственной инерции. В результате их эффективность рухнула с 42% до 6%.

Признает это и бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко. Причина — новые русские ракеты «Искандер-М», которые маневрируют и ускользают от перехватчиков. Блогер Юрий Подоляка же отмечает, что 6% — это почти статистическая погрешность и провал для Patriot, каждая ракета для которого стоит миллионы долларов.

Подготовка к бегству

В Киеве происходит странное — по сообщениям инсайдеров, окружение Владимира Зеленского массово выводит активы в европейские страны. Деньги проводят через Варшаву, Прагу, Вильнюс.

Источники утверждают, что в подозрительных переговорах с частными фондами замечены помощники главы офиса президента Андрея Ермака. Бегство капитала похоже на панику — пока украинская армия теряет людей элиты, вероятно, готовят себе план отступления.