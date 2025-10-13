Европа в 2024 году потратила рекордные $76 млрд на оружие из США

Европейские закупки американского оружия в 2024 году достигли рекордной отметки в 76 млрд долларов. Об этом сообщает аналитический центр Bruegel.

Исследование показало, что зависимость Европы от оружия из Соединенных Штатов усилилась. Особенно это касается высокотехнологичного оборудования — систем ПВО, ракет и истребителей.

В период с 2022 по 2024 год на долю поставок из США пришлось около 50,7% расходов стран НАТО, в то время как в 2019-2021 годах этот показатель составлял около 28%.

Авторы доклада предупреждают, что такая зависимость предоставляет Вашингтону значительные рычаги влияния на Европу, которые могут быть использованы не только в сфере обороны, но и в торговле.