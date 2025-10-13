Российские штурмовики применили «дронобойки»

Штурмовики российской группировки «Восток» применили «дронобойки» против FPV-беспилотников противника. Об этом ТАСС рассказал стрелок 60-й мотострелковой бригады группировки войск с позывным Капрал.

По его словам, изделия использовались и в Новогригоровке.

«Патрон, заряженный дробью. Заряжается, стреляется, получается обычным патроном. Производится удар, воспламенение и уже набор дроби вылетает», — заявил боец.

По его словам, в качестве снаряда может использоваться фугасный осколочный патрон от зенитной установки. Капрал заметил, что дронобойка в инициативном порядке разработана местными умельцами и эффективно применяется не только против FPV-беспилотников, но и тяжелой бронированной техники.

Ранее агентство со ссылкой на компанию-разработчика сообщило, что в России испытали кинетическое антидроновое орудие «Изделие 545», созданное в рамках проекта «Новые русские технологии».

В июне газета «Известия» рассказала, что компания «Техкрим» из Ижевска создала специальные патроны для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами.